L’omaggio ad Alberto Sordi e il viaggio nella storia del Paese

Il teatro Galli rende omaggio a un simbolo di italianità nel mondo, in quello che sarà un vero e proprio viaggio nella storia del Paese. Andrà in scena stasera alle 21 Tanti Sordi, l’ultimo spettacolo della compagnia Frosini Timpano, scritto con Lorenzo Pavolini e dedicato al mito di Alberto Sordi, emblema della ‘romanità’ e dell’immaginario nazionale, divenuto nei suoi sessant’anni di carriera uno specchio di pregi, difetti e contraddizioni in cui tutti possono riconoscersi. Lo spettacolo si inserisce nel flusso di lavori che Elvira Frosini e Daniele Timpano portano avanti da anni, in cui esplorano miti, retoriche e fantasmi della storia e dell’identità italiana, da Dux in scatola a Risorgimento Pop, passando per Aldo Morto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio ad Alberto Sordi e il viaggio nella storia del Paese

Argomenti simili trattati di recente

Il Tirreno ha reso omaggio ai protagonisti toscani dell'argento olimpico della Nazionale Maschile Sordi: Coach Francesco Cattaneo Coach Teodoro "Doriano" Fischetto Scoutman Leonardo Ceccarini Libero Alberto Caselli Schiacciatore Lorenzo Verde - facebook.com Vai su Facebook

La Mercedes guidata da Alberto Sordi nel film "In viaggio con papà" - Cristiano è un giovane idealista, membro di una comunità hippy che si batte per salvaguardare i gabbiani. Da ilgiornale.it

"Siamo in un film di Alberto Sordi?", viaggio nella vita e nella comicità del grande attore - ” è il doc di Steve Della Casa e Caterina Taricano, un tributo al grande Alberto Sordi che, attraverso filmati di repertorio e voci autorevoli, ci accompagna in un ... Riporta repubblica.it

In viaggio con papà in tv: l’infortunio di Sordi sul set (per colpa di Verdone) e gli altri 6 segreti del film - Originariamente Alberto Sordi aveva pensato di girare In viaggio con papà insieme a Vittorio De Sica, ma il progetto non riuscì a partire. Lo riporta corriere.it

In viaggio con papà in tv: l’infortunio di Sordi sul set (per colpa di Verdone) e gli altri 6 segreti del film - Arrivava al cinema nel 1982 In viaggio con papà, road movie cult del cinema italiano: Alberto Sordi - Scrive corriere.it

verdone e sordi-coppia notevoleo - "In viaggio con papà"(regia, interpretazione, sceneggiatura di Alberto Sordi, con Carlo Verdone interprete coprotagonista, 1982), oltre a dimostrazione la"filiazione"filmica di Verdone da Sordi(anche ... Lo riporta mymovies.it

Una mostra omaggia Alberto Sordi al Grand Hotel di Rimini - Un viaggio nella commedia italiana, che parte dallo stretto legame di amicizia tra Alberto Sordi e Federico Fellini e continua con un omaggio alla carriera dell'attore romano con decine di foto, molte ... Lo riporta ansa.it