L’Inter si batte bene ma viene sconfitta 3-1 al Meazza dall’Arsenal

L’Inter affronta l’Arsenal al Meazza in una partita difficile, conclusa con una sconfitta per 3-1. La squadra nerazzurra, nonostante gli sforzi, fatica a contenere gli avversari di livello internazionale, evidenziando alcune difficoltà nel gestire le sfide contro le grandi squadre. Questo risultato sottolinea le aree di miglioramento e l’importanza di mantenere costanza e concentrazione nelle sfide più impegnative.

Non c’è niente da fare, ogni volta che si trova di fronte una grande, la schiacciasassi nerazzurra di Chivu sembra andare in tilt. Nell’affascinante gara del Meazza contro l’Arsenal di Arteta, capolista della Premier League, l’Inter parte bene ma viene sconfitta dai londinesi con un rotondo 3-1. I nerazzurri si battono ad armi pari con l’undici inglese in una gara giocata a viso aperto e su ritmi inconsueti per la Serie A ma vengono puniti dalla doppietta di uno scatenato Gabriel Jesus. I nerazzurri pareggiano con un grandissimo gol di Sucic e sfiorano più volte il pareggio, specialmente quando Pio Esposito prende il posto di Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

