Calcio il Forlì in superiorità numerica sbatte sul palo Con il Bra arriva solo un pareggio
La gara tra Forlì e Bra non va oltre l'1-1 al "Morgagni" coi galletti che non sfruttano la superiorità numerica ottenuta al quarto d'ora del primo tempo; biancorossi che addirittura sono costretti ad inseguire perché il Bra trova il vantaggio al 74° su autorete di Lorenzo Saporetti, ci pensa Elia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
