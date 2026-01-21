Il quartiere Restellone, situato lungo la ferrovia, attende da quasi vent’anni un reale sviluppo. Nonostante le promesse di interventi e miglioramenti, i cantieri sono ancora in ritardo e i progetti rimandati, lasciando la comunità in attesa di una concreta ripresa. Questa situazione riflette le difficoltà di un’area che, pur avendo ricevuto annunci, fatica a vedere realizzati i propri obiettivi di sviluppo e rinnovamento.

Un quartiere in attesa da quasi vent’anni. Benvenuti al Restellone, periferia lungo la ferrovia che continua a restare soffocata da cantieri in ritardo, rendering faraonici, annunci e tagli del nastro rimandati. È notizia dei giorni scorsi lo slittamento al 2030 della Città della Salute e della Ricerca, che avrebbe dovuto essere inaugurata nel 2015. Da quella prima dead line sono già passati 11 anni e, se il nuovo cronoprogramma sarà rispettato, ne saranno trascorsi quindici. Un’attesa incessante per tutta Sesto, che aspetta dall’ultima colata del 1996 la riqualificazione delle ex Falck, ma soprattutto per il Restellone che, con la stazione a ponte di Renzo Piano, i nuovi servizi e il quartiere di Hines, vedrà cambiare il suo posizionamento: non più periferia della periferia, ma quartiere separato dal centro storico da una passerella, contiguo all’Unione Zero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’infinita attesa del Restellone: "Ci avevano promesso sviluppo"

