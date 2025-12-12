Celta Vigo Bologna Italiano | Credo che oggi la squadra si sia espressa in maniera eccezionale Mi avevano promesso questo

Il Bologna di Italiano ottiene una vittoria importante contro il Celta Vigo nella sesta giornata di Europa League 2025/2026. Dopo una prestazione eccezionale, l’allenatore ha espresso grande soddisfazione per l’impegno della squadra, che ha conquistato tre punti fondamentali in trasferta con il risultato di 2-1.

Celta Vigo Bologna: ecco le parole di Italiano dopo la sfida valida per la 6a giornata di Europa League 20252026 Successo prezioso per il Bologna di Italiano, che espugna il campo del Celta Vigo 2-1. Ecco le dichiarazioni al termine della sfida del tecnico a Sky: ANALISI – «Credo che oggi la squadra si sia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

