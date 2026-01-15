Siglato l’accordo nazionale per 60mila medici di famiglia | aumenti in campo per 300 milioni annui

È stato firmato l’accordo nazionale che coinvolge circa 60.000 medici di famiglia, garantendo un incremento di 300 milioni di euro all’anno per il rinnovo della convenzione 2022-2024. Questa intesa prevede aumenti salariali e nuove disposizioni normative, segnando un passo importante per il settore. Per approfondimenti e aggiornamenti, iscriversi a DayItalianews permette di rimanere informati sulle novità nel campo sanitario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS 300 milioni l’anno per il rinnovo della convenzione 2022-2024. Con lo stanziamento di 300 milioni di euro annui destinati agli incrementi retributivi e con importanti novità sul piano normativo, diventa operativo il nuovo Accordo collettivo nazionale (Acn) 2022-2024 per il rinnovo della convenzione dei circa 60mila medici di medicina generale. Il provvedimento ha ottenuto il definitivo ok della Conferenza Stato-Regioni, segnando un passaggio ritenuto cruciale dalla categoria. L’intesa arriva nello stesso giorno in cui Forza Italia ha depositato una proposta di legge finalizzata a superare il regime di incompatibilità lavorativa per i medici di famiglia e per quelli ospedalieri, introducendo maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Siglato l’accordo nazionale per 60mila medici di famiglia: aumenti in campo per 300 milioni annui Leggi anche: Siglato l’Accordo integrativo 2026 tra Azienda Usl e medici di medicina generale: "Migliorerà anche i tempi di attesa" Leggi anche: Provincia accelera sui fitti passivi per le scuole: primo accordo a costo zero. Risparmiati 2 milioni annui Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. FEDERAZIENDE SRL DIVENTA PUNTO SEND. Grazie a un accordo siglato tra la Consulta Nazionale dei CAAF e PagoPA S.p.A., anche il nostro CAAF è diventato un punto di ritiro SEND: "Servizio Notifiche Digitali". Si tratta di un canale di accesso fisico alle facebook #Eni Siglato accordo quadro globale su Relazioni industriali internazionali, #responsabilitàsociale e #justtransition #NoraGarofalo “Ruolo chiave di questo accordo e della #partecipazione delle parti sociali in un contesto geopolitico complesso. Recepita l x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.