Lilli Gruber e l’imprevisto da Davos | Siamo fuori dal Congress Center evacuati per un incendio vicino

Lilli Gruber ha riferito da Davos di essere stata evacuata dal Congress Center a causa di un incendio in un hotel vicino. La giornalista ha spiegato di aver lasciato tutte le proprie cose all’interno dell’edificio, sottolineando la situazione imprevista e la necessità di seguire le procedure di sicurezza senza panico. La notizia evidenzia come eventi imprevisti possano verificarsi anche in contesti di grande attenzione internazionale.

«Siamo fuori dal Congress Center. Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri e quindi c’è un’emergenza evacuazione ». Lo ha raccontato, in diretta da Davos, Lilli Gruber collegandosi al telefono con Otto e Mezzo su La7. Niente video, ma la conduttrice non si è lasciata abbattere. Anzi. La conduzione “telefonica”. Gruber ha comunque condotto la puntata in modo “telefonico”. In studio, ad aiutarla, la giornalista Lina Palmerini.🔗 Leggi su Open.online

Davos, incendio in un hotel: Lilli Gruber costretta a evacuare in diretta dal Congress CenterA Davos, in Svizzera, si è verificato un incendio in un hotel che ha coinvolto anche il Congress Center.

Davos, incendio vicino a un hotel: in fiamme uno chalet di legno. Lilli Gruber: «Siamo stati tutti evacuati»A Davos, durante il World Economic Forum, un incendio ha interessato uno chalet di legno vicino a un hotel.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Lilli Gruber sparisce da Otto e Mezzo, lunga assenza (tra le polemiche): cosa succede e chi la rimpiazza; Lilli Gruber non conduce Otto e Mezzo martedì 20 gennaio perché è a Davos, oggi al suo posto c'è Floris; Otto e Mezzo con Lilli Gruber, puntata integrale 12/1/2026; Otto e Mezzo: Lilli Gruber conduce il programma in diretta da Davos.

Davos, evacuato il Congress Center. Lilli Gruber: «Ci hanno fatto uscire tutti, c’è un incendio»Momenti di tensione a Davos, dove è scattata l’evacuazione del Congress Center, cuore degli eventi del World Economic Forum. Secondo le prime informazioni, il provvedimento ... leggo.it

Lilli Gruber in collegamento da Davos: Ci hanno fatto evacuare per un incendioLilli Gruber in collegamento da Davos: Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. Ci sono ... la7.it

Al TgLa7 Enrico Mentana colloca Trump “a Crans” e associa allo stesso luogo anche Lilli Gruber, spiegandone l’assenza da Otto e mezzo. Ma qualcosa non torna - Guarda il video - facebook.com facebook

SPECIALE DAL WORLD ECONOMIC FORUM Questa sera Lilli Gruber conduce in diretta da Davos. Ore 20:30 su @La7tv #OttoeMezzo x.com