Davos incendio in un hotel | Lilli Gruber costretta a evacuare in diretta dal Congress Center

Momenti di paura a Davos, in Svizzera. Lo studio televisivo in esterna dove Lilli Gruber doveva presentare la trasmissione "Otto e Mezzo" di questa sera in diretta su La7 è stato evacuato d'urgenza a causa di un incendio. Lo ha comunicato la stessa giornalista in tv. «Siamo fuori dal Congress Center. Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all'interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri e quindi c'è un'emergenza evacuazione». L'incendio Un lettore del Blick segnala un incendio in un hotel a Davos. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Davos, incendio vicino a un hotel: in fiamme uno chalet di legnoLe fiamme sono state domate e non ci sono feriti. L'intera zona è stata isolata. Nella città svizzera è in corso il World economic forum. corriere.it

