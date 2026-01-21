L’igiene intima è un aspetto importante della cura personale che varia nel corso della vita. Le esigenze del detergente cambiano con l’età, per garantire comfort e protezione. Scegliere il prodotto giusto aiuta a mantenere l’equilibrio naturale della zona, prevenendo irritazioni e infezioni. Conoscere le proprie necessità in diverse fasi della vita è fondamentale per preservare la salute e il benessere quotidiano.

Nel percorso di benessere di ogni donna, ci sono argomenti che spesso diamo per scontati, ma che rappresentano le fondamenta della nostra salute quotidiana. Uno di questi è l’igiene intima. Spesso considerata un gesto banale e ripetitivo, nasconde in realtà una necessità biologica precisa: la capacità di adattarsi ai cambiamenti del nostro corpo. Che si abbiano vent’anni o se ne abbiano cinquanta, la domanda fondamentale resta la stessa: il prodotto che sto usando è quello giusto per le mie esigenze attuali? Per rispondere, dobbiamo guardare a ciò che accade "sotto la superficie". L’ecosistema vulvo-vaginale è un ambiente straordinariamente complesso, protetto da un esercito invisibile: i Lattobacilli di Döderlein. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - L’igiene che protegge: perché il detergente intimo deve cambiare con l’età

