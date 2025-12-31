Perché l’intimo di Capodanno deve essere rosso e quale indossare per questa sera

L’intimo di Capodanno in rosso rappresenta simbolo di fortuna e passione per il nuovo anno. Tradizionalmente, deve essere regalato, mai indossato in precedenza e, secondo alcune usanze, anche buttato dopo la notte di San Silvestro. La scelta del colore e delle caratteristiche dell’indumento contribuisce a creare un gesto di buon auspicio e di rinnovamento, rendendo questa semplice abitudine un momento di tradizione e speranza per i mesi a venire.

Deve essere rosso, rigorosamente regalato e addirittura mai riutilizzato (addirittura, da tradizione, buttato). L’intimo di Capodanno è un vero e proprio must have, nonché una tradizione che si è diffusa, ormai, in quasi tutto il mondo. Ed ha origini antichissime: sin dall’Antica Roma, il rosso era un colore associato al potere, ma anche alla fertilità. Oggi simboleggia passione, forza e soprattutto buon auspicio. Per questo la lingerie c’è e, anche se non si vede, diventa protagonista del saluto all’ anno nuovo. Intimo di Capodanno: perché il rosso (e cosa indossare). Oltre al tradizionale rosso natalizio, la palette di colori si amplia: ciliegia, magenta, passando per l’intramontabile bordeaux. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

