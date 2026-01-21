Legge regionale sui pozzi 1500 euro di spese iniziali per gli agricoltori Gatta | Assurdità

Il consigliere regionale Nicola Gatta ha criticato la recente legge regionale sui pozzi, che prevede un costo iniziale di 1.500 euro per gli agricoltori. Riconoscendo l'importanza della normativa, Gatta invita gli assessori regionali all'Agricoltura e alle Risorse idriche a riconsiderare le modalità di applicazione, evidenziando le possibili difficoltà per gli operatori del settore. La questione rimane aperta, con l’obiettivo di trovare soluzioni più equilibrate.

