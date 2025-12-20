Milano, 20 dicembre 2025 – Ha cominciato a prendere quota da agosto 2025, facendo parlare di sé come il principale motore di stagioni influenzali partite in anticipo e con il turbo in diversi Paesi del mondo. È la variante K, o “super flu” come è stata rinominata nelle aree dove si sta facendo sentire di più. Per gli esperti è proprio questo virus - AH3N2 J.2.4.1, alias variante K – che sta contribuendo particolarmente all'aumento dell'attività influenzale stagionale osservato negli ultimi mesi a livello globale, caratterizzato quest'anno da una crescita della percentuale di virus influenzali stagionali A H3N2 rilevati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Influenza e variante K, gli invitati al pranzo di Natale che nessuno vuole: ecco come riconoscere i sintomi iniziali e il punto sui contagi in Lombardia

