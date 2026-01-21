Lecce Juve Primavera 2-1 | Dalla Costa piega i bianconeri Padoin non trova continuità

Nel match della 21ª giornata di Primavera 202526, Lecce e Juventus si sono affrontate in una gara equilibrata, conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Dalla Costa ha decisamente influenzato l’esito dell’incontro, mentre la Juve ha cercato di trovare continuità nelle proprie prestazioni. Di seguito, la sintesi, i momenti salienti e i dettagli del match.

di Fabio Zaccaria Lecce Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo aver battuto per 2-0 l'Inter nel Derby d'Italia affronta il Lecce in trasferta per dare continuità all'ultima vittoria. La gara contro i salentini è valida per la 21esima giornata del campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve Primavera: 2-1 sintesi e moviola. 95? Finisce qui, il Lecce batte la Juventus 90? Altro cambio per Padoin: Bracco subentra in questo finale frenetico 89? GOL DEL LECCE- Dalla Costa ci prova dalla distanza col mancino, il suo sinistro buca Huli sul primo palo, Lecce in vantaggio 85? Anche Montero fa il suo ingresso in campo per questo finale 75? Altro cambio per la Juve- Tiozzo esce e viene rimpiazzato da Makiobo 73? PENEV IPNOTIZZA TIOZZO- Errore di Tiozzo che si fa parare il rigore, Penev bravo ad intuire la traiettoria 72? RIGORE PER LA JUVE- Giocata di Keutgen al limite, servizio su Grelaud che rientra e viene fermato con fallo 67? Altro rimbalzo ingannevole, Huli costretto a mettere fuori a mano alzata 64? PALO DI LAERKE- Rimbalzo che inganna Huli, il cross di Laerke si stampa sul palo 62? GOL DELLA JUVE- Leone su schema piazzato confeziona un assist al bacio per Van Aarle.

