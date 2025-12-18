Juve Cesena Primavera 0-2 | pomeriggio nerissimo per i bianconeri Rossetti e Domeniconi mandano ko Padoin

Un pomeriggio da dimenticare per la Juventus Primavera, sconfitta 0-2 dal Cesena. Rossetti e Domeniconi decidono il match, lasciando i bianconeri a mani vuote in una giornata negativa valida per la 16ª giornata del campionato 2025/26.

© Juventusnews24.com - Juve Cesena Primavera 0-2: pomeriggio nerissimo per i bianconeri, Rossetti e Domeniconi mandano ko Padoin Juve Cesena Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Cesena a Vinovo nella 16ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo gli ultimi tre pareggi consecutivi. Juve Cesena Primavera 0-2: sintesi e moviola. TRIPLICE FISCHIO – LA JUVE CADE IN CASA PER MANO DEL CESENA 90? Recupero – Sono stati concessi 4 minuti di recupero dal direttore di gara 84? Ultimo cambio Juve – Djahl prende il posto di Tiozzo 81? Tiro Tiozzo – Gran conclusione dalla distanza che sfiora il palo alla sinistra di Fontana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Pagelle Juve Cesena Primavera: notte fonda per i bianconeri. Male Padoin si salvano solo in tre – VOTI Leggi anche: Juve Cesena Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la prossima sfida dei bianconeri di Padoin. I dettagli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Fiorentina ferma la Juve, Roma e Sassuolo si annullano: equilibrio assoluto in Primavera 1; Primavera | Turno infrasettimanale in casa della Juventus; Primavera a Torino contro la Juventus; La Primavera Women batte la Juventus capolista 1-0 -. DIRETTA/ Juventus Cesena Primavera (risultato 0-2) video streaming tv: la Signora ci prova (18 dicembre 2025) - Diretta Juventus Cesena Primavera streaming video tv, oggi 18 dicembre 2025: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net Juve-Cesena U20 0-2: raddoppio di Domeniconi dopo il vantaggio di Rossetti - 14' – Doppio cambio Juve: Dentro Lopez, finisce la partita di Boufandar. tuttojuve.com

Juve-Cesena: orario, diretta e dove vedere in tv e in streaming la Primavera in tempo reale - La sfida tra Juventus Primavera e Cesena, in programma giovedì 18 dicembre a partire dalle ore 14:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com

Serie B, la rinascita dell'ex Juve Frabotta fa volare il Cesena: adesso sognare è lecito - facebook.com facebook

Orario #JuveCesena #Primavera UFFICIALE Quando si gioca il match x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.