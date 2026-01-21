Analisi delle prestazioni tra Copenaghen e Napoli: McTominay si distingue con un 7, mentre Hojlund delude con un 4. Tra i danesi, apprezzate le prove di Larsson e del portiere Kotarsi. Nella squadra di Conte, si evidenzia il buon rendimento di Vergara, mentre altri giocatori non sono stati all’altezza delle aspettative. Un quadro equilibrato che evidenzia i momenti chiave delle due squadre in questa sfida.

Tra i danesi, buone prove per Laon e il portiere Kotarsi. Nella squadra di Conte si salva il giovane Vergara, delude Hojlund. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Copenaghen-Napoli, le pagelle: McTominay brilla, 7, Buongiorno flop, 4

PAGELLE E TABELLINO COPENAGHEN-NAPOLI 1-1: Buongiorno, che guaio. Scott non basta e Conte rischia

