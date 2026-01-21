Le note della Vestale per Spontini | domenica la commemorazione e l' apertura del museo

Domenica a Maiolati Spontini si terrà la commemorazione di Gaspare Spontini, compositore di fama internazionale. In occasione dell’evento, sarà inaugurato il nuovo museo dedicato alla sua vita e alle sue opere. La cerimonia rappresenta un momento di riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale locale, coinvolgendo la comunità in un'occasione di memoria e identità.

Maiolati Spontini (Ancona), 21 gennaio 2026 – La comunità di Maiolati Spontini si stringe attorno alla memoria del suo cittadino più illustre. L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Fondazione Gaspare Spontini, si appresta a celebrare il 175esimo anniversario della morte del celebre compositore, una figura che ha segnato indelebilmente la cultura mondiale. «Gaspare Spontini è una delle figure più alte della storia musicale europea e il figlio più illustre della nostra terra», ricordano congiuntamente il sindaco facente funzioni Sebastiano Mazzarini e il presidente della Fondazione, Paolo Perticaroli.

