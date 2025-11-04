Terminati lavori asfalto all' ingresso di San Pietro | presto ripristinate segnaletica e illuminazione

Brindisireport.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN PIETRO VERNOTICO - Terminati i lavori di riqualificazione dell'asfalto sulla strada provinciale 82 San Pietro Vernotico - Mesagne (direzione San Pietro), nell'ultimo tratto fino all'intersezione d'ingresso al paese. Lì dove nei prossimi giorni sarà ripristinata la segnaletica orizzontale e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

terminati lavori asfalto ingressoAsfalto nuovo con beffa. Tutto rifatto ma è escluso l’ingresso del cimitero - Andruccioli, uno dei fiorai: "Si sono fermati proprio qua di fronte". Segnala msn.com

“Mavarelli-Pascoli“ Terminati i lavori - Sono stati terminati i lavori di rifacimento delle pavimentazioni poste all’esterno della scuola secondaria di primo grado "Mavarelli- Lo riporta lanazione.it

Monte Mario, “stop asfalto nella riserva”: contestati i lavori sul viale d’ingresso - Il rifacimento della strada di accesso a Villa Mazzanti, sede operativa di Roma Natura, è stato completato. Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Terminati Lavori Asfalto Ingresso