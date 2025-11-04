Terminati lavori asfalto all' ingresso di San Pietro | presto ripristinate segnaletica e illuminazione
SAN PIETRO VERNOTICO - Terminati i lavori di riqualificazione dell'asfalto sulla strada provinciale 82 San Pietro Vernotico - Mesagne (direzione San Pietro), nell'ultimo tratto fino all'intersezione d'ingresso al paese. Lì dove nei prossimi giorni sarà ripristinata la segnaletica orizzontale e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
