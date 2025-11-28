Omicidio stradale di Mario Lazzarini; il colpevole dovrà svolgere lavori di pubblica utilità… La sentenza del Tribunale di Latina

Ha patteggiato due anni di reclusione per omicidio stradale l'uomo, 46 anni, originario di Lariano, responsabile della morte di Mario Gustavo Lazzerini. La richiesta di pena, presentata dalla difesa, è stata accolta dal giudice Laura Morselli del Tribunale di Latina. L'uomo, assistito dall'avvocato Priori del Foro di Velletri, ha scelto un rito alternativo, ottenendo così la definizione anticipata del procedimento. La tragedia del 28 marzo 2024. L'incidente si verificò la notte del 28 marzo 2024, poco prima della mezzanotte, lungo via Epitaffio, nel tratto compreso tra il centro di Latina e la statale Appia.

