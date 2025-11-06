Francesco Baldelli | Per Rfi la stazione marittima di Ancona è una priorità Via al tavolo tecnico

ANCONA – La stazione marittima di Ancona è una priorità per Rfi. Dunque il tavolo tecnico può partire. A dirlo è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, a margine dell’incontro tecnico di lavoro svoltosi questa mattina, giovedì 6 novembre, tra Regione Marche, Rete. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

