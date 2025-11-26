Atti osceni alla stazione di Busto Arsizio | 53enne arrestato grazie a YOUPOL

Busto Arsizio (Varese), 26 novembre 2025 – La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha proceduto all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva della casa di cura e custodia a carico di un pregiudicato italiano di 53 anni. Nella serata precedente, tramite l’ applicazione “YOUPOL”, era giunta alla centrale operativa della Questura di Varese una segnalazione di una giovanissima ragazza, che aveva comunicato la presenza di una persona molesta, di cui forniva una precisa e dettagliata descrizione, che l’aveva infastidita con atteggiamenti osceni presso la s tazione ferroviaria di Busto Arsizio. Le ricerche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

