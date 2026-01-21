La trasformazione della Galleria Nazionale

La Galleria Nazionale dell’Umbria ha recentemente subito un processo di trasformazione grazie ai fondi di coesione sociale. Oltre al restyling della struttura, sono stati potenziati i servizi offerti, rafforzando il ruolo della galleria come importante punto di riferimento culturale nella regione. Questo intervento mira a valorizzare il patrimonio artistico e a migliorare l’esperienza dei visitatori, contribuendo alla crescita culturale e sociale dell’area.

Non solo Palazzo Cesi ad Acquasparta. I fondi di coesione sociale hanno permesso anche la trasformazione e il miglioramento tanto della struttura quanto del servizio della Galleria Nazionale dell'Umbria, senza dubbio una delle realtà più importanti della regione. Nuovo sito web, due sale monografiche, una biblioteca di storia dell'arte con circa 30mila volumi: tutto questo e altro ancora per un riallestimento operato su una superficie di 4mila metri quadri; molti meno rispetto a Palazzo Cesi, ma di rilevanza notevole e simbolica per l'Umbria, trovandosi proprio nel suo capoluogo. Circa cinque milioni di euro investiti per un progetto conclusosi del tutto nel 2024 e programmato dal ministero della Cultura nel settore di intervento del 'Patrimonio e paesaggio'.

