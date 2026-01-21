L’incontro tra Copenaghen e Napoli si è concluso con un pareggio per 1-1. La partita è stata segnata dall’espulsione del capitano del Copenaghen al 35°, lasciando i danesi in dieci uomini per oltre 65 minuti. La stampa scandinava ha sottolineato la prova del Copenaghen, evidenziando come sia stato un risultato notevole considerata la situazione di svantaggio.

Copenaghen-Napoli si è chiusa sull’1-1. Al trentacinquesimo i danesi sono rimasti in dieci per l’espulsione del capitano Delaney per un fallo su Lobotka. Subito dopo siamo passati in vantaggio e sembrava di dominare il mondo, ma evidentemente la concretezza ci ha preso ferie: un solo gol, e basta. Tanto è vero che alla prima occasione il Copenaghen ci ha puniti: Buongiorno regala un rigore e, nonostante Laon lo sbagli inizialmente, poi segna come era giusto che fosse. La stampa scandinava, a sorpresa, ha trovato anche qualche parola buona per la squadra di Neestrup. Il gol di Laon ha permesso al Copenaghen di conquistare un punto prezioso nella lotta per un posto nella fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La stampa scandinava esalta il Copenaghen: “un’impresa pareggiare giocando per 65 minuti in dieci uomini”

Leggi anche: LIVE Baskonia-Virtus Bologna 65-57, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimi dieci minuti con gli spagnoli avanti

La stampa esalta Vergara: il paragone è pesantissimo!Antonio Vergara ha debuttato come titolare in Serie A con la maglia del Napoli, suscitando grande attenzione e apprezzamenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La società Talete S.p.A. presenta alla stampa nuovi progetti (VIDEO) - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook