La stampa esalta Vergara | il paragone è pesantissimo!

Antonio Vergara ha debuttato come titolare in Serie A con la maglia del Napoli, suscitando grande attenzione e apprezzamenti. La stampa ha evidenziato le sue qualità, paragonandolo a figure di rilievo, sottolineando il suo importante passo avanti nel calcio professionistico. Un momento significativo per il giovane calciatore, che si prepara a confrontarsi con il livello più alto della serie.

Ieri Antonio Vergara ha vissuto una notte magica: esordio da titolare in Serie A con la maglia del Napoli. Un traguardo per lui che, nato e cresciuto nel napoletano, avrà un ricordo eterno, condito anche da un'ottima prestazione e dalla vittoria finale. Performance che non è passata inosservata agli occhi dei pagellisti, i quali hanno approvato a pieni voti il suo match e lo hanno esaltato con parole di dimostrazione di maturità e di fiducia ripagata per la chance concessagli da Conte. Che pagella per Vergara: "Un piccolo Bernardo Silva". Le pagelle di questa mattina della Gazzetta dello Sport sono state piuttosto "piatte" in termini di valutazione, con un range per gli azzurri incluso tra il 5,5 e il 6,5, a conferma di un incontro molto sofferto ed equilibrato.

