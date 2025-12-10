Il Pd in attesa di Fossi Congresso o ’percorso’ Il partitone bloccato Vanno avanti solo le liti

Il Partito Democratico toscano si trova in una fase di incertezza, tra l’attesa di Fossi e la discussione tra congresso e percorso partecipato. Il partitone è bloccato dalle tensioni interne, con il segretario toscano che tiene sulle spine i compagni pratesi, lasciando ancora aperta la questione sulla modalità di rilancio del partito.

Il segretario toscano del Pd tiene sulle spine i ’compagni’ dem pratesi: ufficialmente non è stato ancora deciso se si farà il congresso anticipato oppure il ’percorso partecipato’ proposto in alternativa. Ieri doveva essere il giorno giusto per sciogliere definitivamente il nodo, ma dalla segreteria regionale non è arrivata nessuna convocazione. Solo poche parole: "Stiamo facendo le ultime verifiche". Da Prato verso via Forlanini a NovoliPonte di Mezzo non si è mosso nessuno. Si aspetta. Anche per favorire il sostegno all’ipotesi Rigenerazione (guidato dal segretario pratese Marco Biagioni) lanciata in una prima fase post Regionali? Potrebbe essere visto anche così l’attendismo dato che in questi giorni si sono moltiplicate le posizioni a favore del "non congresso". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Pd in attesa di Fossi. Congresso o ’percorso’. Il partitone bloccato. Vanno avanti solo le liti

Il Pd in attesa di Fossi. Congresso o ’percorso’. Il partitone bloccato. Vanno avanti solo le liti - Soccorso al segretario pratese Biagioni anche dai diversi circoli cittadini. Riporta lanazione.it