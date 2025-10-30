Polizia locale sequestrato veicolo senza assicurazione da oltre 5 anni

L’uomo è stato denunciato anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale durante il controllo aggravando così la sua posizioneUn uomo di 66 anni- rende noto la polizia locale- circolava in zona a traffico limitato senza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

