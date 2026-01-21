La più grande beffa dei miliardari a Davos è convincerci che il nostro nemico siano i poveri

A Davos, i miliardari cercano di indirizzare l’attenzione contro i più vulnerabili, come migranti e poveri, mentre aumentano le loro ricchezze. Questa strategia distrae dai veri fattori di disuguaglianza e mantiene lo status quo. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per affrontare le cause profonde delle disparità sociali e promuovere un dialogo più equo.

Mentre Trump e le destre si scagliano contro i migranti e le frontiere aperte, i miliardari sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. E chi li segue nega persino l'evidenze, anche contro il suo interesse.🔗 Leggi su Fanpage.it

Davos, aumenta la ricchezza dei miliardari italianiA Davos si analizzano le tendenze economiche globali, tra cui l’andamento della ricchezza dei miliardari italiani.

La più grande beffa dei miliardari a Davos è convincerci che il nostro nemico siano i poveriMentre Trump e le destre si scagliano contro i migranti e le frontiere aperte, i miliardari sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri

