la juve deve vincere contro il benfica se vuole restare in champions

La Juventus si prepara alla sfida contro il Benfica, un'occasione decisiva per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. Per i bianconeri, una vittoria è fondamentale per proseguire il cammino nella competizione, in un match che richiede concentrazione e determinazione. Solo attraverso un risultato positivo potranno continuare a sognare il proseguimento della stagione europea.

Ci sono diversi motivi per seguire Juventus-Benfica, in programma stasera alle 21. A partire dalla classifica: i bianconeri si trovano quasi esattamente a metà con nove punti, non abbastanza per essere certi della qualificazione ai playoff né per essere sicuri di evitare l'eliminazione dalla Champions. Colpa di un inizio di competizione molto a rilento con tre pareggi e una sconfitta nelle prime quattro giornate, una situazione parzialmente migliorata con le ultime due vittorie consecutive contro BodoeGlimt e Pafos.

Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica: «Se allenerei mai la Juventus? Certo. Io contro Spalletti non conta, preferisco giocare male ma vincere»Alla vigilia del settimo match di Champions League 202526 tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha commentato le sue possibilità di allenare la Juventus, affermando: «Se allenerei mai la Juventus? Certo».

