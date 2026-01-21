La Jesina torna a muovere la classifica con un pareggio a Fermignano, dove poteva anche ottenere la vittoria secondo le parole di Putzu. Questa domenica si aggiunge a un fine settimana caratterizzato da risultati sofferti, con due pareggi e una sconfitta, proseguendo il cammino altalenante della squadra in Eccellenza. Un momento di riflessione per affrontare con rinnovata determinazione le prossime sfide.

Un’altra domenica con un bottino magro per le nostre di Eccellenza. Come sette giorni prima, due pareggi e una sconfitta. Torna a muovere la classifica la Jesina che nella seconda trasferta di fila porta a casa un punto da Fermignano. Va sotto, la reazione con rimonta a inizio ripresa grazie alla doppietta di Tassi, ma poi si fa riprendere dalla squadra di Pazzaglia nonostante la superiorità numerica. "Penso che il pareggio possa essere il risultato più giusto - dice mister Puddu - anche se c’è il rammarico di non averla chiusa sul nostro vantaggio di 2-1 e con la superiorità numerica anche se il cartellino rosso non ha influito molto per la Fermignanese che ha continuato a giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Jesina è tornata a sorridere. A Fermignano va sotto e pareggia. Putzu: "Potevamo anche vincere»

