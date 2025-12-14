Koné felice a metà dopo Milan-Sassuolo | Potevamo anche vincere Siamo stati sfortunati

Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, ha commentato a 'DAZN' al termine di Milan-Sassuolo, gara della 15ª giornata di Serie A 2025-2026. L'ivoriano si è mostrato soddisfatto per la prestazione della squadra, ritenendo che i neroverdi avrebbero potuto portare a casa l'intera posta in palio, sottolineando la sfortuna occorsa nel corso della partita.

Ismaël Koné, giocatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026.