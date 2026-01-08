Sarteano bussa la fortuna | Lotteria vinti 20mila euro È stata una bella sorpresa

Ad aggiudicarsi la vincita di 20mila euro della Lotteria Italia è il biglietto di quarta categoria serie B numero 243922, una vincita che travolge e stupisce la tabaccheria di Luca Grifoni, in pieno centro a Sarteano. "Da quando questa attività è stata aperta non è mai successo che ci capitasse una vincita così alta alla lotteria – dichiara il titolare della ricevitoria –. Siamo molto contenti che questo sia capitato a noi, è stata una scoperta totalmente inaspettata. In questo periodo ci sono stati molti turisti che hanno comprato i biglietti, non abbiamo idea di chi possa essere il vincitore".

