Basket A2 alle 18 a Rimini la Effe proverà ancora una volta ad andare contro l’emergenza Out anche capitan Fantinelli Fortitudo altra trincea Caja spera in Moore

Nella diciassettesima giornata di A2, alle 18 a Rimini, la Fortitudo Effe affronta ancora l'emergenza, con l'assenza di capitan Fantinelli. Coach Caja spera in Moore, mentre l'ex Anumba si prepara alla sfida tra Rimini e Fortitudo, una partita caratterizzata da determinazione e desiderio di riscatto.

Mettendo in successione le parole di coach Attilio Caja nel postpartita brianzolo di pochi giorni fa e quelle rilasciate al giornalista Loriano Zannoni da Simon Anumba, ex di giornata nella sfida odierna fra Rimini e Fortitudo (diciassettesima giornata di A2, palla a due ore 18), si potrebbe pensare - parafrasando una vecchia coreografia - a un po’ di lucida follia. Da una parte c’è il tecnico pavese che ha incensato la sua squadra, o per meglio dire i suoi reduci di guerra, per lo spirito eroico dimostrato contro Bergamo al termine di una serata surreale (palasport semi-desertificato, fatta eccezione per i tifosi bolognesi) condizionata dalle pessime percentuali al tiro e dalle innumerevoli assenze. Sport.quotidiano.net

