La Fondazione Magis, insieme alla cooperante Sabrina Atturo, lavora nel Ciad, uno dei paesi con i più bassi indicatori di sviluppo nel mondo. L’emergenza Covid ha rafforzato il loro impegno, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei bambini locali. Anche il salvataggio di un singolo bambino rappresenta un passo importante contro la sensazione di impotenza e stimola a continuare con dedizione.

“Galeotto, per così dire, è stato il Covid. Quando è scoppiato, infatti, la Fondazione Magis ha subito rafforzato il suo impegno in Ciad, terzultimo Paese al mondo rispetto all’indice di sviluppo umano. Sia perché in Ciad c’è Le Bon Samaritain, complesso universitario ospedaliero gestito dai gesuiti. E sia perché le previsioni dell’Oms erano catastrofiche sia per quel Paese che per l’Africa in generale. Così a settembre 2020 sono arrivata in Ciad e abbiamo iniziato con l’installazione di un laboratorio di biologia molecolare e ora sono qui da più di cinque anni”. Sabrina Atturo, cooperante internazionale, lavora da oltre quindici anni per la Fondazione Magis che, oltre a progetti sanitari, come quello in Ciad, gestisce progetti agricoli e formativi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Fondazione Magis e i bambini del Ciad, la cooperante Sabrina Atturo: “Salvarne anche solo uno scaccia il senso di impotenza”

Testa (Magis): "Agsm Aim diventa Magis per guardare al futuro"Agsm Aim si trasforma in Magis, un cambiamento volto a proiettare l’azienda verso il futuro.

Leggi anche: “Qui a Londra corrono tutti: si soffre per un obiettivo e non ci si lamenta. In Italia insoddisfazione e senso di impotenza”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ciad: Fondazione Magis, per una salute di qualità formazione a mamme nei villaggi e a medici negli ambulatori di periferia, conoscenza capillare del territorio e della cultura ...L’avvio di un’Unità di screening pre-canceroso nelle aree più popolari della capitale N’Djamena per tumori al seno e del collo dell’utero. Lo screening gratuito per il diabete organizzato negli ... agensir.it

Sri Lanka: Fondazione Magis, il fango è ovunque, la gente ha bisogno di tuttoQui si dice sia l’evento più disastroso dopo lo tsunami del 2004. Lo sottolinea a proposito del ciclone Ditwah, che a fine novembre ha devastato lo Sri Lanka, una testimone sul posto, Francesca ... agensir.it

La Fondazione MAGIS aderisce all’Appello per la difesa della #legalità e del #dirittointernazionale promosso dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e dal Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova #gesuiti #pace - facebook.com facebook