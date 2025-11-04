Si avvicina Milano-Cortina | la Fiamma Olimpica arriverà anche a Forlì ufficializzata la data

Forlitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come nel 2006, in occasioni delle Olimpiadi di Torino. E tra i tedofori c'era anche la leggenda Ercole Baldini, scomparso il primo dicembre nel 2022. Anche Forlì vedrà il passaggio della Fiamma Olimpica in attesa di Milano-Cortina 2026. La data da segnalare con il cerchio rosso è quella del 6. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

