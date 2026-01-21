la ferocia del male mistero insondabile

La natura del male si manifesta in forme diverse, spesso inspiegabili. Coltelli, fuoco, macchinari: strumenti che assumono un senso diverso a seconda delle circostanze. Parlare di omicidio o femminicidio non sempre basta a cogliere la complessità di questi eventi. In questo contesto, il mistero e la ferocia si intrecciano, lasciando poche risposte e molte domande senza soluzione.

Il coltello. Il fuoco. L'escavatrice. Le parole non bastano. Non basta parlare di omicidio, non basta parlare di femminicidio, non basta evocare i precedenti che pure sono atroci. Il nostro linguaggio, che in qualche modo ci protegge, sta stretto intorno all'orrore di Anguillara, alla morte di Federica, l'ingegnere che sognava una nuova vita, alla furia senza aggettivi, perché spuntati, scatenata dal marito, Claudio Carlomagno. È un film che abbiamo già visto nel passato, ma questa volta c'è qualcosa in più che è difficile decifrare e forse è giusto lasciare lì, nel fondo limaccioso delle nostre incertezze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

