Maledetto testosterone. È colpa delle sue ubbìe, se noi maschietti, rispetto al genere femminile, dimostriamo maggiore familiarità con la violenza. Oddio, non che l’altra metà del cielo ne risulti del tutto aliena. Il fatto è che, secondo gli studiosi dell’aggressività, le donne sembrerebbero capaci di manifestare atteggiamenti prepotenti solo per legittima difesa siccome quel che esse sono solite esprimere è maggiormente paura, senso di colpa, ansia e vergogna. Tutte emozioni che fondamentalmente riducono le probabilità di commettere un reato. Agli esperti del ramo andrebbe, tuttavia, chiesto come mai la storia non lesini esempi di donne che hanno scelto di abbracciare il male e di praticarlo con compulsiva e criminale disinvoltura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quando la ferocia assume i tratti del gentil sesso