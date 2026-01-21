La Dc pensa al nuovo corso | Il 13 giugno il congresso regionale

La Democrazia Cristiana in Sicilia ha annunciato il congresso regionale, previsto per il 13 giugno 2026. Durante l’iniziativa si procederà al rinnovo delle cariche del partito, segnando un passo importante nel percorso di rinnovamento e rafforzamento della formazione politica nel territorio. L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione e di definizione delle future strategie per la Democrazia Cristiana in Sicilia.

La Democrazia Cristiana in Sicilia convocherà il congresso regionale il 13 giugno 2026, occasione nella quale verranno rinnovate tutte le cariche del partito. Sarà affidata a tre Commissari l’organizzazione del congresso."Dopo una fase complessa – dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Congresso regionale dell’Anief. Nuovo vice è il prof Ferraro Il campo largo Il Pd pensa al congresso ma inciampa sulle riformeIl Partito Democratico si concentra sulla preparazione del prossimo congresso, previsto per dicembre, mentre le discussioni sulle riforme continuano a essere in secondo piano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Giochi bizzarri attorno al rimpasto; Schifani punta al rimpasto, in dubbio la presenza della DC; Tutto quello che sappiamo su fumetti DC 2026; DC e Schifani a confronto: incontro a Palermo tra dialogo e strategie future. La Dc pensa al nuovo corso: Il 13 giugno il congresso regionaleSaranno rinnovate tutte le cariche del partito. Stefano Cirillo, che ha ufficialmente lasciato la guida del partito in Sicilia: Pronti a una seconda fase che segnerà il rilancio in tutti i territori ... palermotoday.it Se Landini pensa di diventare il nuovo riferimento della sinistra, che lo faccia pure. Ma dopo aver perso il contatto con il mondo del lavoro, non stupirà vedere allontanarsi anche l’elettorato del campo largo. Fratelli d'Italia RiminiFratelli d'Italia Emilia Romagna - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.