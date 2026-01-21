Juventus | Spalletti vuole En-Nesyri Mateta si complica

La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, l’allenatore Spalletti avrebbe indicato En-Nesyri come primo obiettivo, preferendolo a Mateta, che si sta complicando. La società rossoblù monitorerà le possibilità di mercato e le trattative in corso per definire l’operazione più opportuna.

Le richieste di Spalletti Negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha detto che Spalletti preferirebbe En-Nesyri a Mateta. La trattativa per il francese si sta complicando. Il tecnico toscano vorrebbe un attaccante d'area di rigore in grado di finalizzare la manovra. " Spalletti ha sempre avuto le idee chiare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

