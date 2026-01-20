Gianluca Di Marzio ha commentato sulla possibile trattativa della Juventus, evidenziando Youssef En-Nesyri come alternativa a Mateta. La società valuta diverse opzioni per rafforzare l’attacco, e tra queste figura anche il calciatore marocchino, che potrebbe rappresentare una soluzione valida in caso di mancato accordo con altri nomi. La situazione rimane in evoluzione e sarà interessante monitorare gli sviluppi nelle prossime settimane.

En-Nesyri alternativa a Mateta Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa per l’alternativa di Mateta, ovvero Youssef En Nesyri. Duello a due con il Napoli. “Il futuro di Youssef En Nesyri continua ad essere una sfida a due tra Juventus e Napoli. Come raccontato nelle scorse ore, i bianconeri potrebbero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Di Marzio “En-Nesyri come alternativa a Mateta”

Mateta, la Juve insiste: ma c'è il nodo commissioni agenti. En-Nesyri l'alternativaLa Juventus continua a seguire Mateta, con trattative in corso con il Crystal Palace, valutate intorno ai 33 milioni di euro, tra prestito e riscatto obbligatorio legato alla partecipazione europea.

Mateta Juve, Moretto: «Questo cavillo sta bloccando la trattativa tra i due club. En-Nesyri prima alternativa»Secondo quanto riportato da Moretto, un dettaglio burocratico sta impedendo la conclusione della trattativa tra i club coinvolti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juventus, sempre più Mateta. E Maldini non è alternativo; La Juventus ha cambiato strategia sul mercato: Di Marzio svela le richieste fatte da Spalletti alla società; Di Marzio su X scrive che sull'attaccante del Marocco continuano ad esserci sia il Napoli che la Juventus; Juventus, il Crystal Palace ha rifiutato la prima offerta per Mateta.

Di Marzio: Juventus e Napoli continuano a seguire En-Nesyri. Da oggi… - La Juventus cerca un attaccante fisico e d'area di rigore e oltre a Jean Philippe Mateta i bianconeri valutano eventuali alternative. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, la ... tuttojuve.com

Di Marzio: E' sfida Juve-Napoli per En-Nesyri. L'attaccante del Fenerbahce vuole spazio per giocare e chiede garanzie - Nel corso di Calciomercato - L'originale, l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, ha dato le ultime su Youssef En-Nesyri, attaccante del Fenerbahce conteso da Juventus ... tuttojuve.com

LA JUVE INSISTE PER KESSIÉ Gianluca Di Marzio racconta di contatti sempre più fitti per l'ex Milan, attualmente all'Al-Ahli. Il suo contratto con il club arabo è in scadenza a giugno e la Juventus vorrebbe riportarlo in Italia a costo zero Nuovi contatti saran - facebook.com facebook

Di Marzio: Crystal Palace rejects opening Juventus bid for Mateta > juvefc.com/di-marzio-crys… x.com