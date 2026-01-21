L’approccio della Juventus al mercato si concentra sulla ricerca di opportunità, con particolare attenzione alla posizione di regista. In vista della sfida europea contro il Benfica, la società valuta con attenzione le priorità sportive e finanziarie, adottando un atteggiamento prudente. Questa fase richiede scelte mirate per rafforzare la squadra e affrontare al meglio le competizioni in corso.

La Juventus affronta un bivio delicato tra mercato e campo, con la sfida europea contro il Benfica che incombe e una strategia societaria improntata alla prudenza. A fotografare il momento bianconero è Xavier Jacobelli, intervenuto a Radio Bianconera, che ha tracciato un quadro netto sulle possibilità di gennaio e sulle priorità tecniche del club. Mercato Juve, poche illusioni e logica delle occasioni. Jacobelli ha chiarito subito il perimetro operativo della Juventus: «Quando si parla del mercato della Juve bisogna essere chiari: non è un mercato in cui il club può spendere e spandere». Il concetto è semplice e diretto: «A gennaio vale la regola delle occasioni: se c’è un’opportunità bene, altrimenti si va avanti così. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Jacobelli avverte: “Mercato di occasioni, priorità il regista”

