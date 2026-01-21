Juventus-Benfica | dove vederla Prime Sky in tv e streaming orario e probabili formazioni Classifica Champions League

La partita tra Juventus e Benfica, valida per la settima giornata della Champions League, si svolgerà prossimamente. Di seguito, le modalità di visione in TV e streaming su Prime e Sky, l’orario di inizio, le probabili formazioni e la classifica aggiornata del torneo. Un’occasione per seguire da vicino l’andamento delle due squadre nel torneo continentale.

La Champions League va nuovamente in scena con la settima giornata della League Phase e la Juventus si prepara al match casalingo contro il Benfica. Luciano Spalletti incrocerà nuovamente José Mourinho, in un testa a testa che più volte si è materializzato in Serie A. La Juve ha nove punti in classifica e ha necessità di vincere per garantirsi quantomeno un posto ai playoff e non correre rischi. Situazione simile per i portoghesi che però hanno 6 punti e sono, di fatto, all'ultima spiaggia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Champions League, oggi Juventus-Benfica: orario, probabili formazioni, dove vederla in tvLa Juventus affronta oggi il Benfica nella fase a gironi della Champions League, mercoledì 21 gennaio 2026.

