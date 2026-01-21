Juve Napoli Conte spiazza tutti | Saremo in 10 o 11! La provocazione dell’ex bianconero a Sky!

In vista della sfida tra Juventus e Napoli, l’allenatore Stefano Conte ha sorpreso tutti con una dichiarazione a Sky, affermando che la squadra potrebbe scendere in campo con dieci o undici giocatori, in riferimento alla situazione degli infortunati. La sua provocazione mette in evidenza le difficoltà del momento e crea attesa per l’esito della partita.

Juve Napoli, mister Conte lancia la provocazione a Sky sulla questione infortunati. Vediamo insieme che cosa ha detto l'ex bianconero. La Juventus osserva con attenzione la situazione in casa dei prossimi avversari in campionato, attesi domenica allo Stadium per il big match di Serie A. Se i bianconeri preparano la sfida, il Napoli deve fare i conti con un'infermeria sempre più affollata che rischia di condizionare le scelte di formazione. Dopo il pareggio per 1-1 maturato in Champions League in casa del Copenaghen, Antonio Conte non ha nascosto la sua preoccupazione per la rosa ridotta all'osso.

