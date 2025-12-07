Spinazzola affronta da ex la Juve: come era andata l’avventura in bianconero del terzino del Napoli. Ecco i suoi numeri. La notte del “Diego Armando Maradona” non è solo la sfida tra due filosofie di gioco o il duello tra grandi allenatori come Antonio Conte e Luciano Spalletti. Napoli-Juve, il big match che chiude la domenica di Serie A, è anche un intreccio di storie personali e di ex che si ritrovano su fronti opposti. Tra i protagonisti attesi in maglia azzurra c’è Leonardo Spinazzola, l’esterno che stasera avrà il compito di arare la fascia sinistra per scardinare la difesa della sua vecchia squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spinazzola ritrova la Juve: come era andata l’avventura in bianconero dell’attuale esterno del Napoli. Tutti i suoi numeri