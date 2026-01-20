Juve-Benfica tra Spalletti e Mou è sfida per i playoff | il pronostico

Nella settima giornata della fase a gironi di Champions League, Juventus e Benfica si affrontano all'Allianz Stadium in una partita fondamentale. Con entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti, questa sfida può determinare il percorso verso i playoff. Tra l'allenatore della Juventus, Spalletti, e quello del Benfica, Mou, si prospetta un incontro tatticamente interessante, con i bianconeri che puntano a una terza vittoria consecutiva.

Nella 7ª e penultima giornata del girone di Champions, sfida decisiva all'Allianz Stadium: i bianconeri cercano la terza vittoria di fila Appuntamento di grande livello all'Allianz Stadium di Torino dove in un faccia a faccia di alta intensità Luciano Spalletti e José Mourinho si giocano l'accesso ai play off di Champions. I bianconeri hanno tre punti di vantaggio: scopriamo pronostico e quote di Juventus-Benfica in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 21. La Juventus in Champions arriva da due vittorie di fila che le hanno consentito prima di Natale di arrivare alla posizione numero 17 con un piccolo vantaggio sulle inseguitrici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Argomenti discussi: Effetto Spalletti, la Juve ci crede. Stadium già esaurito per Benfica e Napoli; Juventus-Benfica: dove vederla (Prime, Sky) in tv e streaming, orario e probabili formazioni. Classifica Champions League; Chi gioca contro il Benfica e come cambia la Juventus rispetto a Cagliari: Thuram verso il rientro, David favorito su Openda, Conceiçao torna titolare?; Spalletti cade a Cagliari, Mourinho vince e si scatena prima di Juve-Benfica: Dico molte sciocchezze ma...

