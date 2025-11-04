Juve Sporting: quanti tifosi saranno presenti all’Allianz Stadium questa sera per la prima partita di Luciano Spalletti in casa. Tutti i dati. L’effetto Spalletti si fa sentire, la Juve ritrova l’entusiasmo del suo popolo. Per il debutto casalingo del nuovo tecnico, questa sera (ore 21:00) in Champions League contro lo Sporting Lisbona, l’Allianz Stadium risponderà presente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono attesi quasi 40.000 spettatori, per un quasi tutto esaurito che sa di fiducia e di speranza. La prima notte europea di Spalletti. Sarà la prima partita di Luciano Spalletti davanti ai suoi nuovi tifosi, nonché il suo esordio europeo sulla panchina bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Sporting: la risposta dei tifosi al debutto di Spalletti allo Stadium. Svelata l’indiscrezione sui biglietti venduti per il match di Champions