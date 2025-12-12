Justice League | questa scena vietata ai minori di Zack Snyder diventa canonica nei fumetti DC
Una scena vietata ai minori di Zack Snyder in Justice League si trasforma ora in un elemento canonico nei fumetti DC. La sequenza, che approfondisce i poteri di un personaggio, è diventata parte integrante del canone ufficiale, arricchendo la storia degli eroi della Justice League nell'evento a fumetti DC K.
Sembra che una delle sequenze introdotte dal regista nel suo DC Extended Universe e che riguardano i poteri di un personaggio sia diventata parte del canone dei fumetti della DC Comics Gli eroi della Justice League stanno affrontando una delle sfide più letali della loro storia nell'evento a fumetti DC K.O., e pare che uno degli attacchi più disturbanti creati da Zack Snyder per il suo DCEU sia stato adattato e usato per uccidere uno dei membri fondatori del team. Il cambiamento più drammatico rispetto ai fumetti nel DCEU di Zack Snyder è arrivato con l'introduzione dell'Aquaman di Jason Momoa in Batman v Superman: Dawn of Justice. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Guillermo del Toro lo racconta con un misto di entusiasmo e rimpianto: il suo Justice League Dark avrebbe potuto cambiare il volto del cinema supereroistico. In un’intervista, il regista ha rivelato dettagli mai emersi su personaggi, scene d’azione e persino un - facebook.com Vai su Facebook
Justice League 2017: Superman vs Steppenwolf - ITA - Full-Hd