Ivo Saglietti per sempre A Torino una piéce per ricordare il grande fotografo

A Torino, una pièce per ricordare Ivo Saglietti, rinomato fotografo e maestro, che ha lasciato un'impronta significativa nel campo della fotografia. Con i suoi reportage e l’attività formativa, Saglietti ha contribuito a plasmare nuove generazioni di professionisti, collaborando anche con InsideOver. La sua eredità, fatta di competenza e passione, continua a ispirare e a rappresentare un esempio di eccellenza nel settore.

Ivo Saglietti è stato un grande maestro di fotografia che ha realizzato grandi reportage e contribuito a formare generazioni di giovani professionisti e anche, nel corso della sua carriera, un caro amico di InsideOver, testata per cui ha realizzato reportage e corsi di fotografia e ai cui professionisti ha trasmesso la competenza e la visione che lo contraddistinguevano. Per questo è doppiamente importante, per InsideOver, segnalare l’interessante iniziativa “ Una Piéce per Ivo Saglietti”, che si terrà venerdì 23 gennaio dalle ore 17.30 alle Gallerie d’Italia di Torino, in Piazza San Carlo. Lo è perché la memoria di un grande fotografo come era Ivo (c’era familiarità, lo vogliamo continuare a chiamare così anche ora) merita di essere trasmessa assieme a quella della sua capacità di raccontare storie umane grandi e piccole rendendole significative con la capacità espressiva dei suoi scatti, sia perché l’impronta di Ivo sulla nostra storia è stata profonda e resterà indelebile. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ivo Saglietti – Deir Mar Musa el-Habasci. Sotto la tenda di AbramoLe immagini di Ivo Saglietti raccontano la vita quotidiana nel Monastero Deir Mar Musa (San Mosè l’Abissino), tra le montagne sassose dell’Antilibano, a nord di Damasco: un luogo dove il dialogo ... exibart.com

Per il ciclo "Intrecciare parole e immagini", promosso da Tiziana Bonomo e dall'associazione Imago Mundi, in collaborazione con Archivio Saglietti, si terrà l'incontro dedicato a Ivo Saglietti presso Gallerie d'Italia di Torino il prossimo venerdì 23 Gennaio. "UNA - facebook.com facebook

Una Piece per Ivo Saglietti. A Torino il 23 gennaio 2026 alle 17:30 nocsensei.com/scheda/dintorn… via @NewOldCamera x.com