Fotografo aggredito da un uomo in metro a Torino durante la manifestazione promossa da Non una di meno

La metropolitana era ferma, bloccata temporaneamente dalle manifestanti per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne quando un uomo ha prima iniziato a inveire contro le donne presenti, poi ha aggredito un fotografo presente nel vagone. Ha preso la macchina fotografica e l’ha scagliata più volte a terra, rompendola. Poi ha colpito il fotografo con un violento pugno. È accaduto martedì a Torino alla fermata Marconi della metro durante la manifestazione promossa da “ Non una di meno “. Il fotografo, collaboratore dell’agenzia LaPresse, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fotografo aggredito da un uomo in metro a Torino durante la manifestazione promossa da “Non una di meno”

