italiano concentrati sul celtic arrivare tra le prime 8 ancora possibile

Il Bologna si prepara alla sfida contro il Celtic, con l’obiettivo di qualificarsi tra le prime otto. Il tecnico rossoblù sottolinea l’importanza di ritrovare le certezze e conquistare punti fondamentali. Pur riconoscendo le difficoltà, il club ha studiato attentamente l’avversario, consapevole che il Celtic, anche se non al massimo, può rappresentare una minaccia. La partita assume quindi un valore strategico per proseguire nel percorso europeo.

"Dobbiamo ritrovare le nostre certezze e fare punti importanti per andare avanti", dice il tecnico rossoblù BOLOGNA - "Il Celtic non sta attraversando un grande momento, ma l'abbiamo seguito, abbiamo visto che ha vinto in casa del Feyenoord e sappiamo che è una squadra che può metterti in difficoltà se non l'affronti con la massima attenzione. Oggi, in questo unico giorno a disposizione per preparare la partita, abbiamo fatto qualcosa di specifico, abbiamo toccato alcuni punti secondo me necessari e spero che domani quello che abbiamo provato si possa vedere in campo". Così il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

