Laura Pausini si prende una pausa dai social il suo staff spiega i motivi
La notizia è arrivata quasi in maniera inaspettata, ma ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan: Laura Pausini si è presa una pausa dai social. Un gesto insolito per un’artista che ha sempre mantenuto un contatto diretto con il suo pubblico, condividendo backstage, emozioni, riflessioni e frammenti di quotidianità. A spiegare la decisione è stato il suo staff, che attraverso un breve messaggio ha voluto rassicurare i follower e chiarire che dietro questo silenzio non si nasconde alcun motivo preoccupante. Laura Pausini, il motivo dello stop ai social. Il team della cantante ha rivelato che Laura Pausini ha scelto di “staccare” completamente, arrivando persino a svuotare il telefono da applicazioni e piattaforme. 🔗 Leggi su Dilei.it
