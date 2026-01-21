Irpiniavventura | a caccia di tartufi nel cuore del Partenio

Il primo febbraio, IrpiniAvventura organizza una Tartufo Experience nel Parco Regionale del Partenio. Questa escursione offre l’opportunità di scoprire il paesaggio naturale della zona, approfondire le tradizioni locali legate alla raccolta dei tartufi e vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura. Un’occasione per trascorrere una giornata in armonia con l’ambiente e conoscere da vicino uno dei patrimoni gastronomici dell’Irpinia.

Il primo febbraio IrpiniAvventura propone una suggestiva Tartufo Experience nel Parco Regionale del Partenio, un'escursione pensata per unire natura, tradizione e gusto. Accompagnati da tartufai esperti e dai loro inseparabili cani, i partecipanti attraverseranno i boschi del Partenio alla scoperta del prezioso tartufo nero, imparando a riconoscerne le tracce, le tecniche di ricerca e la storia legata a questo autentico tesoro del territorio. L'escursione, di tipo escursionistico e adatta a tutti, prevede un percorso di circa 8 chilometri con dislivello contenuto, immerso in uno degli angoli più affascinanti dell'Irpinia.

